Podpredsednik ZDA Mike Pence na turnejo po Bližnjem vzhodu

Washington, 8. januarja - Podpredsednik ZDA Mike Pence bo svojo preloženo turnejo Bližnjega vzhoda za zagovor politike ZDA do Izraela opravil od 19. do 23. januarja, pri čemer bo obiskal Egipt, Jordanijo in Izrael. Bela hiša sporoča, da gre tja na pogovore o boju proti terorizmu in pomoči preganjanim manjšinam.