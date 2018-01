Juncker: Vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško vpliva na celotno EU in prihodnost Zahodnega Balkana

Bruselj, 8. januarja - Vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško ni le dvostranski problem, temveč je to problem, ki vpliva na celotno EU in na evropsko prihodnost Zahodnega Balkana, je poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danes v Bruslju pred srečanjem s predsednikom republike Borutom Pahorjem.