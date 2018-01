Okorn zapustil zmajevo gnezdo, Martić novi trener

Ljubljana, 8. januarja - Košarkarji Petrola Olimpije so dobili novega trenerja. Dosedanji strateg Gašper Okorn, ki je zmaje povedel do naslova v lanski sezoni, je sporazumno prekinil pogodbo z ljubljanskim klubom, nastalo strokovno vrzel pa je zapolnil Zoran Martić, so sporočili iz ljubljanskega kluba.