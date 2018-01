Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o tem, da je EU v ponedeljek ponudila posredovanje v vse večjem sporu med Slovenijo in Hrvaško, in da se bo slovenski premier Miro Cerar v torek na izredni seji državnega zbora branil pred očitki o zlorabi položaja v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija.