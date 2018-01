Ljubljana, 8. januarja - Ponoči bo večinoma oblačno, padavine na zahodu se bodo krepile in proti jutru zajele tudi osrednje kraje. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.