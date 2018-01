New York, 8. januarja - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu so se v začetku novega tedna obrnili navzdol, potem ko so prvi trgovalni teden v letu 2018 začeli s strmo rastjo. Indeks Dow Jones sicer za zdaj še ostaja nad mejo 25.000 točk, nad katero se je povzpel v četrtek.