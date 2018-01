Nemški uvodni koalicijski pogovori danes predvsem o davkih in evropskih temah

Berlin, 8. januarja - V Berlinu so se danes nadaljevali uvodni koalicijski pogovori med konservativno unijo (CDU/CSU) in nemškimi socialdemokrati. Drugi dan pogovorov je bil v znamenju davkov in evropskih tem. Iz vrst CDU je tudi že prišlo do prvih kritik. V SPD so se odzvali zadržano in se osredotočili na evropske teme, poroča nemška tiskovna agencija dpa.