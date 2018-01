Galerija FDV danes v znamenju Jakševe multivizije Plečnikova misel

Ljubljana, 8. januarja - V Galeriji FDV je danes pod naslovom Jože Plečnik v Galeriji potekal dogodek, ki je združil arhitekturo, glasbo in stanovanjsko kulturo. V prvem delu so udeleženci prisostvovali multiviziji Plečnikova misel, večplastnemu in večmedijskemu projektu glasbenika, skladatelja in umetniškega fotografa Lada Jakše, sledila je okrogla miza.