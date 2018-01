Fetić: Nismo profesionalci, za reprezentanco moramo vzeti dopust

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 9. januarja - Eden glavnih akterjev na prihajajočem evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu bo tudi Alen Fetić. Za nekaj časa bodo tudi v Sloveniji igralci v tej nogometni zvrsti skušali poseči do tja, kamor lahko pridejo udeleženci v "velikem" nogometu, a izkušeni slovenski reprezentant opozarja, da so primerjave med futsalom in nogometom skoraj nemogoče.