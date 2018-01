Ljubljanski Balet bo z Labodjim jezerom gostoval v Mestnem gledališču v Celovcu

Celovec, 9. januarja - Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana bo med 11. in 25. januarjem s predstavo Labodje jezero gostoval v Mestnem gledališču v Celovcu. Slovenski baletniki bodo z orkestrom celovškega gledališča v sklopu abonmaja odplesali deset predstav. Na prvi bo v nosilni vlogi Odette in Odile plesala Nina Noč, princ bo Kenta Yamamoto.