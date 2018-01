Na sojenju za napad na policista kot priča zaslišan brat obtoženega

Kranj, 8. januarja - Na sojenju Tržičanu Dušku Krupljaninu, ki ga obtožnica bremeni preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na policista aprila lani, je bil danes zaslišan njegov brat Danijel Krupljanin. Prebrali so tudi izpovedbe nekaterih prič, ki so potrdile navedbe bratov Krupljanin o policistovem napadu s solzilcem in pištolo.