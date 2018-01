Pri Celjski Mohorjevi izšla knjiga o rimskih napisih Celeje in njene okolice

Ljubljana, 8. januarja - Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla knjiga Julijane Visočnik The Roman Inscriptions from Celeia and its Ager. Knjiga o rimskih napisih Celeje in njene okolice prvič na enem mestu zbere vse rimske napise na tem območju. Po besedah ravnateljice družbe Tanje Ozvatič so se za izdajo v angleščini odločili zaradi pomena dela za evropski prostor.