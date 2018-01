Umrl ustanovitelj skupine Moody Blues Ray Thomas

London, 8. januarja - V 77. letu starosti je umrl Ray Thomas, pevec in flavtist ter ustanovitelj britanske rock zasedbe The Moody Blues. Poslovil se je štiri mesece pred slovesnostjo, na kateri bodo skupino uvrstili v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu. The Moody Blues so v 60. letih zasloveli predvsem z balado Nights in White Satin.