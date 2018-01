Jorgić prvič višje od Tokića

Ljubljana, 9. januarja - Z novim letom je Mednarodna namiznoteniška zveza spremenila način izdelave kakovostne lestvice, zato je ta povsem premešana. Uvrstitve so precej drugačne tudi pri Slovencih, po več kot desetletju in pol ni več najvišje Bojan Tokić, ampak je to Darko Jorgić, ki se je prebil na 81. mesto, medtem ko je trikratni slovenski olimpijec iz Nove Gorice 93.