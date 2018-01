Na Gorenjskem nepridipravi vlamljali v stanovanjske hiše in druge objekte

Ljubljana, 8. januarja - Kranjski in jeseniški kriminalisti so preiskali več vlomov in poskusov vlomov v različne objekte, ki so jih izvedli trije osumljenci. Na območju Kranja so nepridipravi vlomili v stanovanjske hiše in druge objekte, na jeseniškem pa v skladišče ter poskusili vlomiti v gostinski lokal, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.