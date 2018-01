12 dni do OI - južnokorejski film osvaja Evropo

Ljubljana, 27. januarja - V Južni Koreji se lahko pohvalijo s plodno kinematografijo, ki pa po večini ostaja v domeni tamkajšnjih gledalcev. Evropski ljubitelji filma so bolj množično njihove filme začeli spoznavati po vstopu v novo tisočletje, med režiserskimi imeni, ki najbolj odmevajo pa so Kim Ki-duk, Park Chan-wook in Hong Sang-soo.

Paradna tema južnokorejske kinematografije po II svetovni vojni je bila svoboda, v 50-ih in 60-ih letih minulega stoletja pa je prišlo do pravega razcveta branže, s filmi, ki so obravnavali socialne teme. V začetku 70-ih let je južnokorejska vlada uvedla strogo cenzuro in promovirala "politično korektne" propagandne filme, ki so bili slabo sprejeti s strani gledalcev.

Do ponovnega preobrata je prišlo po umoru predsednika Parka Chung-heeja konec 80-ih let, kar je z drugimi zgodovinskimi preobrati pripeljal do omilitve cenzure, filmska industrija pa se je nagibala k produkciji zanimivejših, avanturističnih filmov, ki so počasi začeli osvajati tudi mednarodno občinstvo. Ledino je zoral režiser Im Kwon-taek, ki je leta 1981 na filmskem festivalu na Havajih prejel grand prix za film Mandala.

Od konca 80-ih let je po sprostitvi kvot za prikazovanje tujih filmov južnokorejski film izgubil gledalce, a se je produkcija ohranila. Od konca 90-ih let pa se je trend ponovno obrnil v prid domače produkcije. Romantična komedija My Sassy Girl (2001) režiserja Kwaka Jae-yonga je bila med Južnokorejci celo uspešnejša od Gospodarja prstanov in Harryja Potterja.

Večji mednarodni uspeh je korejski film zabeležil v začetku tisočletja, ko je najprej v Benetkah pozornost vzbudil film Oasis v režiji Leeja Changa-donga, v Cannesu pa Stari Parka Chan-wooka.

Leta 2004 se je začela era Kim Ki-duka, ki je sprva osvojil nagrado za režijo filma Samaritanka v Berlinu, nato pa še srebrnega leva v Benetkah za film 3-Iron. Evropejcem najbolj poznanemu južnokorejskemu filmarju je uspel še en preboj - leta 2012 je kot prvi iz svoje dežele za film Pieta osvojil zlatega leva na prestižnem festivalu v Benetkah. Velike uspehe žanje tudi Hong Sang-soo, ki je denimo leta 2015 v Locarnu prejel zlatega leoparda za film Zdaj prav, potem narobe, leto kasneje pa je slavil še v San Sebastianu s filmom Yourself and yours.

Nekateri južnokorejski filmi so postali tako popularni, da so dobili ameriške remake. Uspešni film My Sassy Girl je leta 2008 zaživel v režiji Yanna Samuella, med novejšimi priredbami pa je Stari (2013) v režiji Spikea Leeja z Joshom Brolinom.