Kriminalisti zaradi suma podkupovanja ovadili Kitajko in tri slovenske državljane

Koper, 8. januarja - Koprski kriminalisti so zaključili preiskavo sumov, da je 35-letna Kitajka s podkupovanjem skušala doseči, da bi Pošta Slovenije na razpisu izbrala izdelke družbe, ki jo je zastopala. Zaradi utemeljenega suma več kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril so ovadili kitajsko državljanko in tri slovenske državljane.