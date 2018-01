Moški z motornimi sanmi trčil v smreko in podlegel poškodbam

Golte, 8. januarja - Na Golteh se je v petek zvečer zgodila nesreča, v kateri je 50-letni moški pri vožnji z motornimi sanmi iz smeri hotela Golte do vrha proge s krmilno smučko sani trčil v smreko. Po trčenju je obležal v neposredni bližini smreke in na kraju nesreče umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.