Novembra padec industrijskih naročil v Nemčiji

Berlin, 8. januarja - Industrijska naročila v Nemčiji so novembra upadla, kažejo danes objavljeni podatki. V primerjavi s predhodnim mesecem so industrijska naročila upadla za 0,4 odstotka, je sporočil nemški statistični urad. Padec je bil sicer manjši od pričakovanj analitikov, ki so napovedovali, da bodo v primerjavi z oktobrom upadla za 0,7 odstotka.