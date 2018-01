23 dni do OI - od Strela prek Vučkota do Soohoranga in Bandabija

Prikupni in nasmejani mladiček belega tigra, gre sicer za eno najredkejših zveri, ki ima v južnokorejskem ljudskem izročilu prav poseben simbolni status svete živali, je svoje ime dobil iz skovanke korejskih besed za zaščitnika in tigra. Naravna sivo-bela barvna kombinacija kožuha belega tigra simbolizira sneg in led, torej glavni značilnosti zime ter podlagi, na katerih bodo tekmovali športniki na zimskih olimpijskih igrah. Tiger po korejskem verovanju predstavlja korejski polotok, saj naj bi oblika polotoka spominjala na tigrovo.

Tudi azijski črni medved, ki je zaradi svojih prav posebnih belih polkrogov na prsih poznan tudi pod imenom ogrličar, je močno prisoten v korejski folklori kot simbol močne volje in poguma, na žalost pa žolč iz medvedjih žolčnikov uporabljajo tudi v tradicionalni azijski oziroma kitajski medicini. Veliko medvedov ogrličarjev zato živi zaprtih v majhnih kletkah na farmah za proizvodnjo žolča.

Rusi, ki so gostili zadnje olimpijske igre v Sočiju, so izbrali tri maskote, ki so jih v glasovanju določili ljudje. Zmagovalci so postali - Severni medved, Evropski zajec in Snežni leopard. Leopard je med vsemi prejel največ glasov, bil pa je tudi favorit ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je pred izborom za nacionalno televizijo dejal, da je leopard velik, močan, hiter in lep, v Kavkazu, kjer leži tudi Soči, pa bo znova zaživel, kajti zaradi lova je na robu izumrtja. Severni medved predstavlja člana arktične raziskovalne ekipe, kar simbolizira ruske ozemeljske želje. Umetnostni drsalec zajček pa predstavlja upanje in ambicije ženskega umetnostnega drsanja.

Tudi igre pred osmimi leti v Vancouvru so imele tri like. Pri oblikovanju likov so snovalci posegli v kulturno izročilo prvotnih prebivalcev Zahodne Kanade, maskote iz živalskega sveta pa so nosile imena Quatchi, Miga in Sumi. Maskote so bile oblikovane po pravih živalih, značilnih za Vancouver in po mitoloških bitjih prvotnih naseljencev Zahodne Kanade. Quatchi je bil mladi pripadnik skrivnostnega divjega moža (Sasquatch) iz prostranih kanadskih gozdov; Miga je bil mlad severni medved, v katerega so oblikovalci vpletli značilnosti vrste, ki živi samo v okolici Vancouvra. Sumi pa je bilo bitje s krili, ki v mitologiji staroselcev predstavlja dobrega duha iz gora.

Maskoti zimskih olimpijskih iger v Torinu 2006 sta bili Neve in Gliz in sta ponazarjali osnovo vseh zimskih športov - led in sneg. Neve in Gliz sta bili 19. maskoti olimpijskih iger od uvedbe prvih neuradnih maskot leta 1968 na igrah v Grenoblu.

Prva maskota je bil preprost možiček na smučeh iz leta 1968 imenovan Strel. Prva uradna maskota pa je bil jazbečar Waldi, maskota poletnih olimpijskih iger leta 1972 v Münchnu. Kasneje so za maskote izbrali še 16 živali, samo v Naganu so bile za maskote izbrane štiri sove. Na ZOI 1980 v Lake Placidu so si prireditelji za maskoto izbrali kar živo žival - rakuna Rockyja. Slednji je pred igrami na žalost umrl in zamenjal ga je plišasti rakun Roni.

V Sloveniji je verjetno najbolj prepoznavna maskota ZOI simpatični volk smučar s preprostim imenom Vučko, ki je kraljeval leta 1984 v Sarajevu, njen avtor je bil slovenski karikaturist, Kranjčan Jože Trobec.