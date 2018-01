Marčič na reliju Dakar peš do cilja druge etape

Lima, 8. januarja - Španec Joan Barreda med motociklisti in Francoz Cyril Despres med avtomobilisti sta bila zmagovalca druge etape vzdržljivostnega relija Dakar, v kateri je imel edini Slovenec na dirki Simon Marčič obilo smole. Do cilja je prišel kot 125. med 126 tekmovalci, potem ko se mu je sredi sipin pokvaril motocikel in ga je peš rinil do cilja.