Znova združeni Guns N' Roses beležijo uspešno turnejo

New York, 8. januarja - Turneja Not In This Lifetime Tour znova združenih prvotnih članov zasedbe Guns N' Roses se uradno še ni končala, a vrtoglavi zaslužek se je po podatkih ameriške revije Billboard povzpel na 475 milijonov dolarjev. S tem se je legendarna ameriška skupina uvrstila na četrto mesto po zaslužku na turnejah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.