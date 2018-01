Reporter: Od bedaka do junaka (8. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Če ne bi bilo zapletov pri implementaciji arbitražne sodbe o južni meji, bi si premier Miro Cerar in njegov zunanji minister Karl Erjavec to zgodbo morala izmisliti. V vsakem primeru, ne glede na to, kaj se bo iz nje v naslednjih mesecih izcimilo, upata, da bosta izšla kot politična zmagovalca, v Reporterju piše Silvester Šurla.