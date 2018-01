Delo: Zlato sodelovanje (8. 1.)

Ljubljana, 7. januarja - Vsak ima svoj interes, a ko jih narava stisne v kot, se povežejo in zadihajo kot eno. Štajerci in Gorenjci. Sedmič so Mariborčani Zlato lisico preselili v Kranjsko Goro. Združili so moči s prireditelji pokala Vitranc in v pičlem tednu pripravili ženski tekmi za svetovni pokal, v Delu piše Mojca Finc.