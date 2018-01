Švedi zmagovalci, Slovenci z 12. mestom potrdili normo za Pyeongchang

Oberhof, 7. januarja - Biatlonska reprezentanca Švedske je bila nekoliko presenetljivo najboljša v moški štafetni preizkušnji v Oberhofu. Švedi, ki so nastopili v postavi Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson in Fredrik Lindström, so z enim kazenskim krogom in devetimi popravami za minuto in deset sekund premagali Italijo, tretja je bila Norveška.