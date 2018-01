Tedenska napoved - rekreacija od 9. do 15. 1.

IZBRANI DOGODKI

Športna zima in svetovni dan snega

Sredi Ljubljane bodo v soboto na ogled in preizkus postavili zimskošportno ponudbo, otroci se bodo lahko preizkusili na pravi smučarski skakalnici in smučišču. Od 10. do 13. ure vas bo z Mini Planico čakal svetovni prvak Franci Petek, predstavilo se bo okoli dvajset ljubljanskih ponudnikov zimskih športnih programov, povabili pa vas bodo tudi na ogled zimskih športnih prireditev: svetovni pokali v Planici, Kranjski Gori, na Rogli, Ljubnem ob Savinji ter bližnjih smučišč in tekaških smučarskih poligonov. Posebna kotička bosta namenjena promociji telesne dejavnosti manj aktivnih in promociji čistega športa brez prepovedanih poživil. Informacije: www.razgibajmoljubljano.si

Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič

V obdobju od januarja 2018 do marca 2018 bo ekipa Nordic by Petra Majdič izpeljala pester izbor tečajev teka na smučeh na Pokljuki, Rogli in v Ratečah (Planici). V primeru ugodnih snežnih razmer bo organizirala tečaje tudi v Ljubljani in bližnji okolici. Vabijo vas, da se prijavite in naredite prve korake oziroma izpopolnite svoje znanje teka na smučeh pod vodstvom izkušenih inštruktorjev, nekdanjih tekmovalcev in slovenskih reprezentantov z licenco ZUTS. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

16. pokal Koledniki

Pokal koledniki je tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto na drugo soboto v mesecu januarju priredijo v Kropi. Tekma smučanja po starem je ena od večjih tovrstnih v Sloveniji. Na njej lahko opazujete ne le staro smučarsko opremo in obleko, ampak se boste nemalokrat nasmejali ob zabavnih padcih in simpatičnem komentiranju domačega komentatorja. Udeleženci iz vse Slovenije in tudi tujine tekmujejo v spustu za pokal Koledniki, nato pa še v smučarskih skokih za svinjsko glavo. Sodniška komisija pri tem ocenjuje skladnost opreme, obleke, slog in rezultat, pri čemer je pomemben tudi čas. V Kropi tekma poteka na pobočju pred gostilno Jarem, takoj ob vstopu v Kropo. Informacije: http://taleseni-kropa.blogspot.si

KOLEDAR

TOREK, 9. januarja

MENGEŠ - Rašica (641 m); pohodništvo. Informacije: Mojca Kočar, mojcakocar@gmail.com; http://pd-menges.si

MISLINJA - Kremžarjev vrh (1162 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

POKLJUKA - Kadrovski tečaj za učitelje alpskega smučanja U2; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

SREDA, 10. januarja

PRESERJE - Zasavska sveta gora (846 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Treking Kilimanjaro (Tan, 5896 m); planinstvo. Informacije: www.izimanija.si/treking-odprava-kilimanjaro/

ČETRTEK, 11. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 12. januarja

MARIBOR - Začetni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

SOBOTA, 13. januarja

LJUBLJANA - Ušte (658 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Športna zima in svetovni dan snega; smučarski skoki. Informacije: www.razgibajmoljubljano.si

LJUBLJANA - Športna zima in svetovni dan snega; tek na smučeh. Informacije: www.razgibajmoljubljano.si

LJUBLJANA - Športna zima in svetovni dan snega; alpsko smučanje. Informacije: www.razgibajmoljubljano.si

LJUBLJANA - Športna zima in svetovni dan snega; sejem. Informacije: www.razgibajmoljubljano.si

TRŽIČ - Zasavska sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

BREŽICE - 12. pohod po poti slovenskega tolarja; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

IDRIJA - Tekmovanja za Taler z rekreativnimi sanmi; sankanje - naravne proge. Informacije: www.saklub-idrija.si/

KOČEVJE - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KRANJ - Pohod v Lobnico (dolijna Kokre, 900 m); pohodništvo. Informacije: Brane Dežman, 051 311 464

KRANJ - Limbarska gora (773 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJSKA GORA - 5. Mengo pokal v veleslalomu - 1. tekma; alpsko smučanje.

LOGATEC - Tek po hotenjskih smučinah; tek na smučeh. Informacije: www.hotedrsica.si

MARIBOR - Dražgoše 2018; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Po poteh Pohorskega bataljona; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

NOVA GORICA - Tur d Brda; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

NOVA GORICA - Dražgoše 2018; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Koštabona (252 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POKLJUKA - 47. patruljni tek Po poteh partizanske Jelovice; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskavojska.si

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠKOFJA LOKA - 39. spominski pohod s Pasje ravni v Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TREBNJE - Vinogradniški pohod na gorico Lisec (565 m); pohodništvo. Informacije: http://vinogradniki-lisec.si

VRANSKO - Turnir v moški odbojki; odbojka.

ZAGORJE OB SAVI - 4. turnir za Jakostno lestvico Slovenije za rekreativce; namizni tenis. Informacije: Damjan Palčič, 031 346 324, jernej.kovacic8@gmail.com; Iztok Zupančič, 031 346 324, jernej.kovacic8@gmail.com; www.sdizlake.si

KROPA - 16. pokal Koledniki; alpsko smučanje. Informacije: http://taleseni-kropa.blogspot.si

LJUBELJ - Tečaj zimskega gorništva; planinstvo. Informacije: www.zelenica.info/zelenica-obvestila-in-novosti/282-tecaj-zimskega-gornistva-januar-2018.html

NEDELJA, 14. januarja

LJUBLJANA - Vrh Razora (1893 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BRDO PRI KRANJU - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Brdo; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga 2017/2018; tek. Informacije: http://slotrail.si

KAMNIK - Zimski treking pokal Snovik 2018; pohodništvo - treking. Informacije: www.lenuh.si

KRANJ - Zimski vzponi v Dražgoše; kolesarstvo. Informacije: Brane Dežman, 051 311 464

KRANJ - Zimski vzpon v Dražgoše; tek. Informacije: Brane Dežman, 051 311 464

LOGARSKA DOLINA - SLOvenSKI maratoni 2018: Tek po Logarski dolini; tek na smučeh. Informacije: www.logarska-dolina.si

PRESERJE - Dražgoše 2018; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEČOVLJE - Tekaško popotovanje z Urbanimi tekači 2018: od meje do meje; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

ŠKOFJA LOKA - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh.

ŠKOFJA LOKA - Pohod iz Škofje Loke v Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

DOBROVNIK - 16. Janezov pohod; pohodništvo. Informacije: www.dobrovnik.si

PONEDELJEK, 15. januarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

