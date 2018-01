V Sečovljah shod proti razpihovanju nacionalizma

Sečovlje, 7. januarja - Nekaj deset aktivistov stranke Levica in hrvaške Delavske fronte (Radnička fronta) se je popoldne zbralo na "nikogaršnji zemlji" pri mejnem prehodu Sečovlje ter demonstriralo proti razpihovanju nacionalizma in prodajanju "nacionalistične megle" okoli vprašanja državne meje. Na mirnem shodu so poudarili tudi vrednote internacionalizma in dialoga.