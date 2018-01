Svojci pogrešajo Ivana Strajinovića iz Ljubljane

Ljubljana, 7. januarja - Svojci pogrešajo 64-letnega Ivana Strajinovića iz Brodarjevega trga v Ljubljani. Nazadnje so ga videli v soboto zvečer, nato pa je od doma odšel neznano kam. Visok je 165 centimetrov, je močnejše postave, krajših osivelih las in izrazito plešast. Policija naproša vse, ki bi imeli informacije o pogrešanem, da to sporočijo.