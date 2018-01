Čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško pri vstopu v Slovenijo

Ljubljana, 7. januarja - Na mejnih prehodih s Hrvaško so pri vstopu v Slovenijo daljše čakalne dobe. Na Gruškovju je čakalna doba za avtobuse dve uri, na Starodu pa uro in pol. Osebni avtomobili čakajo na vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje, in sicer 30 minut, kažejo podatki na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste nekaj po 16. uri.