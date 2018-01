V Oberhofu Francozinje pred Nemkami

Oberhof, 7. januarja - Francoska ženska biatlonska štafeta v sestavi Anais Bescond, Anais Chevalier, Celia Aymonier in Justine Braisaz je bila najhitrejša na tekmi svetovnega pokala v Oberhofu (1:12,42,4/1+10). Drugo mesto na 4x6 km so z 32,4 sekunde zaostanka osvojile Nemke, tretje so bile Švedinje s pribitkom 48,2 sekunde.