V Španiji zaradi obilnega sneženja prometni kaos

Madrid, 7. januarja - Iz Španije poročajo o obilnem sneženju, ki je povzročil prometni kaos. Številni vozniki avtomobilov so obtičali na neočiščenih cestah in bili prisiljeni noč preživeti v vozilih. Najhuje je v provincah Avila in Segovia ter na območju glavnega mesta Madrid, poroča nemška tiskovna agencija dpa.