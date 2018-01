Ob pravoslavnem božiču želje za ljubezen in mir

Moskva/Kairo/Vatikan, 7. januarja - Verniki pravoslavne cerkve danes po skoraj 70 državah po vseh svetu praznujejo božič. Verski voditelji so ob prazniku miru, ki obeležuje Jezusovo rojstvo, vernikom zaželeli predvsem ljubezni in miru, obredi pa so ponekod potekali pod strogimi varnostnimi ukrepi, poročajo tuje tiskovne agencije.