V Sydneyju zabeležili najtoplejši dan po letu 1939

Sydney, 7. januarja - V Sydneyju na jugu Avstralije so danes zabeležili 47,3 stopinje Celzija, kar je najtoplejši dan v največjem avstralskem mestu po letu 1939, ko so izmerili 47,8 stopinje Celzija. Pristojne oblasti so zaradi nevarnosti požarov v mestu v celoti prepovedale uporabo ognja na prostem, poročajo tuje tiskovne agencije.