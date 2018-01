Promet na Gorenjskem poteka tekoče

Kranjska Gora, 7. januarja - Zaradi smučarske prireditve Zlata lisica, ki ta konec tedna poteka v Kranjski Gori, je tudi danes pričakovan povečan promet na Gorenjskem, predvsem na relaciji Podkoren-Kranjska Gora. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, trenutno promet poteka brez posebnosti in je na celotni relaciji gorenjske avtoceste ter od Hrušice do Rateč tekoč.