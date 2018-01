Na Jesenicah ponovno zagorel vagon

Jesenice, 7. januarja - Na Jesenicah je davi ponovno zagorel vagon vlakovne kompozicije, ki je gorel že v soboto. Ogenj so zaznali policisti, ki zaradi nadaljnjih aktivnosti že od sobote fizično varujejo kraj požara in preprečujejo dostop. Požar so pogasili gasilci, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Sobotni požar je povzročil veliko škode.