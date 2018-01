SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 2:6 (1:0, 0:3, 1:3)

Ljubljana, 6. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali SŽ Olimpijo s 6:2 (0:1, 3:0, 3:1). Za Jeseničane je to četrta zmaga na petem derbiju v sezoni AHL; prve tri tekme v mednarodnem tekmovanju so dobili Jeseničani, zadnjo v letu 2017 pa Ljubljančani.