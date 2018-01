Ljubljana, 6. januarja - Te dni so v Sloveniji za zimski čas neobičajno visoke temperature. Kot je na Twitterju zapisala Agencija RS za okolje (Arso), južni vetrovi prinašajo visoke januarske temperature, pričakujemo pa lahko tudi nekaj saharskega prahu. Ob 15. uri so bile temperature med 10 in 15 stopinj Celzija.