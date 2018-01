Začetek kolesarske sezone v Avstraliji brez Slovencev

Ljubljana, 6. januarja - Večina ekip je že razkrila, katere kolesarje bo poslala na uvodno dirko svetovne serije v Avstralijo. Med 16. in 21. januarjem na 20. Tour Down Under ne bo Slovencev, na peti celini pa sezono začenjajo svetovni prvak, Slovak Peter Sagan, Avstralca Caleb Ewan in Richie Porte, Nemec Andre Greipel, Portugalec Rui Costa ...