Na Maršu za Muro pozvali k ustavitvi načrtovanja hidroelektrarn

Sladki Vrh, 6. januarja - Udeleženci današnjega Marša za Muro med cmureškim mostom pri Tratah in Sladkim Vrhom so pozvali vlado, naj ne podpira za naravo pogubnih projektov, kot so hidroelektrarne, s katerimi bi radikalno posegali v prostor in ga za vedno nepopravljivo spremenili in uničili, ampak človeku in okolju prijazne rešitve, Muro pa ohrani neokrnjeno.