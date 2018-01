Avstrijca zmagovalca v Lackenhofu

St. Pölten, 6. januarja - Avstrijca Claudia Riegler in Andreas Prommegger sta danes osvojila mešano ekipno tekmo v paralelnem veleslalomu v deskanju v Lackenhofu. V velikem finalu sta premagala rojaka Sabine Schöffmann in Alexandra Payerja za 0,47 sekunde. Tretja sta bila Nemca Selina Jörg in Patrick Bussler, ki sta bila v malem finalu boljša od poljske dvojice.