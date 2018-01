SDS: Pod Cerarjevo vlado pripadnikov SV manj za en bataljon

Ljubljana, 6. januarja - Število pripadnikov Slovenske vojske (SV) se je pod vlado Mira Cerarja zmanjšalo za en bataljon, so navedli v SDS. To po njihovi oceni kaže na podcenjujoč in neustrezen odnos vlade do resorja. Obenem tako stanje po njihovih navedbah kaže politično šibkost koalicijskega partnerja SD, ki vodi resor, da bi dolgoročno izboljšal položaj vojske v družbi.