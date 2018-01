Grki tokrat skakali v vodo na soncu in pri 14 stopinjah

Atene/Nikozija, 6. januarja - Pravoslavni verniki v Grčiji in na Cipru na 6. januar tradicionalno skačejo v ledeno mrzlo vodo. S tem se spomnijo epifanije - Jezusovega krsta s strani Janeza Krstnika v reki Jordan in pojava Svetega duha ter obenem simbolično preganjajo zle duhove. Tokrat je bilo vreme skakalcem v vodo s soncem in 14 stopnjami Celzija naklonjeno.