Tina Robnik le 38 stotink za tretjim mestom, v vodstvu Shiffrinova

Kranjska Gora, 6. januarja - Alpske smučarke so opravile prvo vožnjo veleslaloma za svetovni pokal v Kranjski Gori. Najhitrejša v Podkorenu je bila pričakovano vodilna v karavani Američanka Mikaela Shiffrin. Dobro so nastopile tudi Slovenke. Izkazala se je Tina Robnik s sedmim časom, Ana Drev in Meta Hrovat pa sta postavili 19. oziroma 22. čas.