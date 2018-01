Dragić z vročico po podaljšku strl odpor kratkohlačnikov

Miami, 6. januarja - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili New York Knicks in po podaljšku zmagali s 107:103. Wayne Ellington je k zmagi prispeval 24 točk, slovenski zvezdnik ekipe Goran Dragić jih je dodal 19, Josh Richardson 18, Tyler Johnson pa 16.