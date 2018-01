Newyorški borzni indeksi sklenili izjemno dober skrajšani uvodni teden novega leta

New York, 6. januarja - Ameriški borzni vlagatelji se ne ozirajo na zmešnjavo v Washingtonu oziroma se zdi, da bolj ko je Washington v krizi in se ukvarja sam s seboj, bolje gre finančnim trgom. Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v skrajšanem prvem novoletnem tednu po vrsti podirali rekorde.