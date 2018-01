8 dni do OI - meokbang

Ljubljana, 31. januarja - V Južni Koreji je že zadnjih nekaj let priljubljena oblika vloga oz. video bloga, ko se oseba snema, medtem ko je ogromne količine najrazličnejše hrane. Meokbang, kot se imenuje trend, je tako zelo priljubljen, da ustvarjalci s posnetki v živo zaslužijo tudi do 10.000 dolarjev mesečno.

Meokbang je sestavljanka korejskih besed prehranjevanje in oddajanje. Običajno se oddaja v živo, ustvarjalci oz. BJ-ji pa med jedjo komunicirajo s svojimi gledalci preko spletnih klepetalnic. Z vedno večjo priljubljenostjo trenda, ki se je začel leta 2009 na korejski spletni televiziji Afreeca, pa so ustvarjalci počasi odrekli svojim "dnevnim službam".

Med uspešnejšimi je Park Seo-yeon, bolje znana kot BJ The Diva, ki je leta 2014 samo s prostovoljnimi prispevki oboževalcev in gledalcev mesečno zaslužila več kot 9000 dolarjev, je pisala tiskovna agencija Reuters. Mlada in drobna Parkova je že pred časom dala odpoved v službi in se raje do tri ure dnevno snema pred velikimi posodami polnimi različne hrane, med obedom pa komunicira z oboževalci.

Fenomen meokbanga se je deloma razvil, zaradi navade, da je obedovanje v Južni Koreji družabna aktivnost in ljudje le poredko jedo sami. Z meokbangom pa ljudje nimajo več občutka, da so med obedom sami, piše ameriški CNBC.

Na drugi strani pa je profesor oddelka za azijske študije na ljubljanski Filozofski fakulteti Kang Byoung Yoong opozoril, da skušajo fenomen pogosto prikazati kot nekaj pozitivnega. Po njegovem pa je to rezultat kapitalizma, frustracij in voajerizma, "Je popolnoma enako kot pornografija," je dejal.