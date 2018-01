Obsodba na zaporno kazen za nekdanja vodilna v Factor banki pravnomočna

Ljubljana, 5. januarja - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo obsodilno sodbo prvostopenjskega sodišča za nekdanja vodilna v Factor banki Borisa Pesjaka in Dušana Valenčiča zaradi zlorabe položaja in oškodovanja banke. Njuni pritožbi na izrečeno zaporno kazen na leto in tri mesece ter denarno kazen za Pesjaka je namreč zavrnilo. Sodba je s tem pravnomočna.