Pahor in Nussdorferjeva za ustanovitev komisije za obravnavo zahtevnejših primerov

Ljubljana, 5. januarja - Predsednik republike Borut Pahor in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sta se na današnjem delovnem srečanju strinjala, da bi bilo treba ustanoviti posebno komisijo. Ta bi se ukvarjala s težjimi primeri ljudi, ki so uporabili že vse pravne poti, a se jim še vedno godi krivica, in skušala najti rešitev znotraj zakona.