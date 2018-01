Kendrick Lamar producira album za film Črni panter

New York, 8. januarja - Raper Kendrick Lamar je s pevko SZA ustvaril skladbo All The Stars za prihajajoči akcijski film Črni panter v režiji Ryana Cooglerja, ki na filmska platna prihaja sredi februarja. Raper, ki slovi po družbeno zavednem eksperimentalnem hip-hopu, se bo hkrati prvič preizkusil v vlogi producenta filmske glasbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP.