V Revozu konec kolektivnega dopusta in polna proizvodnja

Novo mesto, 8. januarja - V novomeškem Revozu so po tradicionalnem prazničnem kolektivnem dopustu, na katerega so se odpravili po dopoldanski izmeni 29. decembra, začeli polno proizvodnjo. Postopno so jo začeli zaganjati nekaj dni po novem letu, davi pa se je na delo vrnilo celotno podjetje. S tako zastavljenim dopustom so zagotovili za lani dogovorjeno količino vozil.